Quale destino e quale futuro per la Giunta regionale targata centrodestra?

Sono ore cruciali per sapere il destino della Giunta regionale della Basilicata. Il presidente della Regione Vito Bardi, ha annunciato che oggi pomeriggio martedì 1° marzo 2022, alle ore 16,00, nella Sala inguscio del Dipartimento Salute della Regione in via Verrastro, a Potenza, si terrà una conferenza stampa sugli sviluppi della situazione politica regionale.

Una situazione abbastanza tesa che vede da un lato l'opposizione che chiede una tempestiva presa di posizione del Presidente Bardi a risolvere la questione rimpasto dell'intera Giunta. Dall'altro lato invece, gli esponenti della Lega chiedono una verifica della Giunta regionale di centrodestra, che con un'azione forte e decisa hanno ritirato il 7 febbraio scorso due assessori; Francesco Fanelli e Donatella Merra, annunciata nel corso di una conferenza stampa dal commissario regionale, Roberto Marti. Insomma non è affatto una questione agevole per Bardi che oggi pomeriggio, potrebbe annunciare l'azzerramento della Giunta per ricomporla poi con nuovi incarichi e forse, molto probabilmente, anche con qualche volto nuovo. Staremo a vedere.

Redazione