"Ci attende un grande lavoro e so che potrò contare sull’apporto di tutti"

All'unanimità, presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, è stato confermato all'unanimità presidente dell'Unione delle Province d'Italia della Basilicata. L'elezione è avvenuta ieri, nel corso dell'assemblea generale dell'Upi lucana, che si è tenuta nell'aula consiliare della Provincia di Potenza. “E’ per me un momento di grande felicità – ha dichiarato Marrese dopo la conferma – poter nuovamente guidare l’Upi di Basilicata, oltre che una grande soddisfazione vedere convergere sulla mia persona i consensi dei consiglieri provinciali: voglio ringraziarli tutti, ad iniziare dal presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino.

Come già avvenuto nel corso del primo incarico, da presidente dell’Upi di Basilicata continuerò a spendermi per la nostra terra, la nostra gente e le istituzioni che rappresento. Soprattutto, terrò sempre presente l’unità e l’unicità del nostro territorio della quale sarò garante anche nell’interfacciarmi con il Governo e gli organi nazionali. Ci attende un grande lavoro: so che, nell’eseguirlo, potrò contare sull’apporto di tutti, ad iniziare dal collega Rocco Guarino”, ha concluso Marrese.