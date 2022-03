La probabile chiusura nei mesi di maggio-giugno/settembre-ottobre preoccupa per i flussi dal Cilento

Gli operatori turistici di Maratea sono fortemente preoccupati per la situazione dei lavori della SS 18 con la probabile chiusura nei mesi di maggio-giugno/settembre-ottobre e per la fase di promozione che con l’avvicinarsi della Pasqua riguarda l’avvio della nuova stagione.

Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea, facendosi interprete del crescente stato di allarme e del clima di “smarrimento” diffuso tra i colleghi, sollecita una nuova attenzione ai problemi di viabilità-infrastrutture ma anche di servizi e promozione. Il cronoprogramma dei lavori che riguardano il tratto marateota della SS 18 – precisa – ci è stato presentato senza aver avuto un confronto con i rappresentanti di tutti i settori economici territoriali, senza evitare danni economici irreparabili. Per il turismo non garantire un adeguato ed efficace collegamento viario sarebbe un vero dramma. Tanto più – aggiunge – in previsione di nuovi flussi turistici dalla costa nord (lato Cilento) con il nostro auspicio del ritorno degli stranieri. Dobbiamo invece lamentare una certa superficialità nel programma, insieme a scarsa attenzione al fabbisogno territoriale, alle opportunità che tale intervento potrebbe portare al territorio, oltre alla limitata messa in sicurezza di solo due punti della costa. Mi riferisco all’utilizzo del materiale per il ripascimento delle spiagge, il recupero dei tratti dismessi per non perdere la panoramicità di una costa unica per le caratteristiche simile alla costa amalfitana e ligure.Il Consorzio inoltre intende accendere l’attenzione delle istituzioni – prima fra tutte la Regione – pur nella consapevolezza dell’attuale fase di crisi politica con l’assenza della Giunta - perché proprio questa è la fase, che non coincide con i tempi della politica, di promo-commercializzazione del turismo non solo a Maratea ma in tutta la regione. Francamente ci chiediamo a cosa possa servire la partecipazione annunciata per le prossime settimane all’EXPO DUBAI della Regione se non c’è un piano di azioni promozionali e di presenza nelle tv e nei media sull’offerta turistica lucana. Con l’auspicio che la crisi politica si risolva rapidamente – dice Salerno – vogliamo invitare già da adesso il Presidente Bardi e tutta la nuova Giunta (ciascuno per le proprie responsabilità istituzionali) ad un incontro a Maratea con gli operatori con l’obiettivo di concordare le azioni prioritarie da attuare entro il mese di marzo.