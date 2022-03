Guarino: "Il processo di piena valorizzazione del ruolo dei consiglieri provinciali coincide con il nostro sforzo"

Rocco Pappalardo (Pd) è stato nominato oggi dal Presidente Rocco Guarino, Vice Presidente della Provincia di Potenza. “Ho appena firmato la nomina del vice presidente Rocco Pappalardo - ha comunicato Guarino - mentre martedì affiderò altre deleghe ai consiglieri e saranno nominate le commissioni consiliari.

Il processo di piena valorizzazione del ruolo dei consiglieri provinciali coincide con il nostro sforzo - ha aggiunto Guarino - di riempire di contenuti #LaCasadei100Comuni facendo diventare la Provincia di Potenza nuova protagonista nel ruolo e nelle azioni in favore dei cittadini lucani. Noi ci proviamo anche per rispondere alle richieste dei territori ed alle urgenze nei settori delle infrastrutture e dei servizi scolastici e culturali in particolari per i quali auspichiamo uno sforzo comune e non solo recriminazioni”.