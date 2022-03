Persona disponibile con tutti non solo per l’incarico che ricopriva ma anche fuori dagli uffici municipali

Lutto cittadino oggi (11 marzo 2022) a San Severino Lucano, il piccolo centro del Pollino si ferma per dare l’ultimo saluto al geometra e tecnico comunale. Mario Faillace. E’ incredula, sgomenta, affranta la popolazione sanseverinese, è in lutto per la prematura scomparsa del geometra Faillace. Mario era tecnico al comune della cittadina del Pollino, persona disponibile con tutti non solo per l’incarico che ricopriva ma anche fuori dagli uffici municipali, un lavoratore esemplare ligio al dovere e rispettoso di tutti.

Il sindaco Franco Fiore, ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino, e insieme alla Giunta, il Consiglio comunale e a nome dell’intera cittadina che rappresenta esprime profondo cordoglio e le proprie condoglianze alla famiglia per la perdita del caro Mario, dipendente del Comune da molti anni. Rimane di lui un ricordo affettuoso e carico di gratitudine per l’impegno, la professionalità e l’attenzione sempre dimostrata.