Incarichi affidati con identico impegno e passione e nel migliore dei modi

“Il coordinamento regionale di Forza Italia in Basilicata rivolge un grande ringraziamento agli assessori Francesco Cupparo e Rocco Leone per l’impegno profuso, con ottimi risultati nonostante la crisi pandemica economica e sociale, in questi anni al servizio della Regione e dei lucani, ed augura buon lavoro agli assessori nominati, Gerardo Bellettieri e Vincenzo Acito, nella certezza che ricopriranno gli incarichi affidati loro con identico impegno e passione e nel migliore dei modi.

Un ringraziamento sincero va al capogruppo Francesco Piro il quale, nonostante fosse il primo nome indicato per l’alternanza richiesta dal presidente Bardi, ha scelto di rinunciare, con grande spirito di servizio, per continuare il suo prezioso lavoro di raccordo della squadra azzurra”. Così una nota del coordinamento regionale di FI Basilicata.