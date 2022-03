La nota dell'ex assessore alla sanità è un j'accuse a Bardi: "i meriti erano tuoi i demeriti miei. Ci ho messo la faccia"

Il nuovo assetto della giunta regionale di Basilicata fa saltare la maggioranza e, dopo l’abbandono di FdI, arriva anche quello dell’ex assessore alla sanità Rocco Leone, il quale se ne va sbattendo la porta sia a Bardi che a Forza Italia. Il tono dell’abbandono sono duri e si rivolgono direttamente al presidente lucano.

“Apprendo con grande dispiacere -scrive Leone in una nota- la scelta che il Presidente Bardi ha fatto di estromettermi dalla Giunta Regionale di Basilicata non tenendo conto di quello che in politica è il primato della volontà popolare. Vorrei ricordare che il sottoscritto, alle elezioni regionali, ha ottenuto più del 50% dei voti della lista di Forza Italia nella provincia di Matera e risulta il più votato in termini percentuali in tutta la Regione.”

Poi la stoccata al partito nel quale è stato eletto. “Pertanto non posso far altro che ritenermi fuori dal partito di Forza Italia che non ha saputo difendere la mia dignità umana e politica, a differenza dell’atteggiamento assunto dall’Onorevole Meloni che ha difeso il suo uomo e con questo ha difeso la dignità della politica poiché la stessa non può ridursi a un mero mercimonio.” Il riferimento è all’estromissione dalla giunta di Gianni Rosa che non è stata mandata giù dai vertici nazionali del partito della Meloni.“È proprio questo modo di intendere la politica -continua Leone- che allontana sempre di più i partiti dai cittadini e dalle loro esigenze.”L’ex assessore si rivolge così direttamente al presidente e le sue parole sono un vero e proprio atto di accusa neppure tanto velato. “Caro Presidente non è questo che i lucani volevano. Ho gestito il difficile settore della Sanità del periodo peggiore dovuto alla pandemia, non risparmiandomi mai.Sono andato sul territorio a nome e per conto tuo mettendoci la faccia e assumendomi tutte le responsabilità, anche quelle non mie.Quando c’erano da prendersi i meriti erano tuoi, i demeriti sempre i miei.Esco dalla maggioranza caro Presidente, perché io, m’innamoro degli esseri umani che sono portatori di valori positivi, quali lealtà, coraggio e correttezza. Le garantisco che non è una questione di poltrona, ma di dignità e di rispetto.”