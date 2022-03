La priorità deve essere la messa in sicurezza del percorso

“Vanno bene tutti i discorsi futuristici su turismo e valorizzazione territoriale, ma il primo problema da risolvere per la Ciclovia Lagonegro – Rotonda, deve essere quello della sicurezza”. Così si è espresso il primo cittadino di Castelluccio Superiore Giovanni Ruggiero nel corso della riunione tra i sindaci svoltasi venerdì con tema la governance territoriale e il rilancio progettuale della suddetta ex ferrovia.

“Sono stato etichettato come il sindaco nero solo perchè ho voluto chiudere il passaggio riguardante il mio comune, ma è sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono in quel tratto, in cui purtroppo non basta una semplice pulizia”, spiega il sindaco. “E pensare che la gelleria, elicoidale punta ad essere proprio il macro attrattori di Castelluccio Superiore”. “Per questo” – ha concluso Ruggiero, “è di necessaria importanza dialogare con chi di competenza, enti, direttore dei lavori, affinché si dia priorità alla messa in sicurezza di quel tratto di 8 – 9 km che sono e saranno di fondamentale importanza per la Ciclovia”.