Duro attacco dell'ex assessore alla sanità Leone. Bardi: "sono sconvolto". E lascia l'aula

Sospeso e rinviato a data da destinarsi il primo Consiglio Regionale del Bardi bis, quello che avrebbe dovuto sancire la partenza della nuova giunta e l’inizio della seconda fase della legislatura. A costringere al rinvio è stata l’uscita dall’aula del governatore incalzato dall’ex assessore alla sanità Rocco Leone.

Dopo un apparente inizio tranquillo, con la relazione di Bardi, il clima è diventato rovente per l0invettiva di Leone che, insieme ai consiglieri di FdI non voterà il nuovo esecutivo. In precedenza erano stati presentati i nuovi assessori Acito, Bellettieri e Baldassarre. E i riconfermati Fanelli e Merra. Successivamente, si era proceduto con il rientro in consiglio degli ex assessori Leone e Cupparo, la riconferma dei consiglieri supplenti Aliandro e Sileo e l'ingresso della new entry Di Ioia in sostituzione di Baldassarre.

Poi l’attacco di Leone che ha affermato: "sono stato lasciato solo nonostante il rispetto, la lealtà e la strenua difesa dei territori. C'è stato un vero tradimento umano”, accusando il presidente di avergli solo fatto ratificare decisioni già prese."Sono sconvolto", ha controreplicato Bardi, sottolineando come Leone abbia dimostrato di non essere stato all'altezza dei suoi compiti.Il governatore ha poi lasciato l'aula, costringendo prima alla sospensione e poi al rinvio dei lavori a data da destinarsi.