Bardi agli albergatori: avete contribuito al riconoscimento internazionale di Regione più accogliente d'Italia

“La presenza del Presidente Bardi nella prima assemblea provinciale Federalberghi a Viggiano ha rilanciato la centralità del turismo e con esso dell’impresa dell’ospitalità elemento essenziale per la buona accoglienza”: è il commento del presidente Federalberghi Michele Tropiano che ha tracciato il bilancio della due giorni all’hotel Kiris in una fase complicata per tutta la filiera del turismo, incalzando la Regione, l’Apt, i soggetti del turismo a “fare di più, meglio e insieme alle imprese dell’accoglienza”. È stata un’occasione di crescita culturale, sociale ed economica per il territorio della Provincia di Potenza come destinazione turistica, e la crescita economica delle imprese alberghiere, nel promuovere nuove competenze. Al centro del confronto e del dibattito il turismo sostenibile, come opzione di visione strategica per il presente ed il futuro, mentre l’enogastronomia è il primo tassello della promozione e del turismo sostenibile, è un’idea progettuale, è connessione con il territorio.

L'assemblea degli Albergatori della Provincia di Potenza si è posto l'obiettivo di porre al centro del confronto tra imprese alberghiere e operatori del turismo, ma anche delle realtà educative: a tal fine si è stipulato un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e Federalberghi delle Province Potenza e Matera, al fine di aver promosso una fattiva e proficua collaborazione che guardi al mondo delle scuole e, più in generale, alle future generazioni in particolare con gli Istituti Tecnici Professionali di Melfi, Brienza, Maratea, Potenza nel realizzare le Assemblee degli Albergatori all’interno delle Scuole. Il confronto ed il dialogo con le nuove generazioni ha fatto emergere il valore del nostro territorio, i beni paesaggistici, storici culturali e l’enogastronomia come fattore dello sviluppo professionale ed economico dei giovani studenti e studentesse incontrati nelle assemblee. Inoltre, si è stipulato un protocollo di intesa con l’Unione Regionale dei Cuochi Lucani, al fine di attivare una fattiva e proficua collaborazione per promuovere un’enogastronomia tipica di qualità e sostenibile. Il ruolo delle “Imprese Alberghiere” può agevolare e stimolare il dialogo tra produttori, trasformatori, artigiani, Enti Locali, Provincia, Camera di Commercio, Regione Basilicata e coloro che – al termine di una filiera agricola che si auspica sempre più corta – si trovano poi ad operare nel contesto della filiera turistica orgogliosamente “made in Basilicata”. Federalberghi in questo tempo di emergenze sanitarie ed economiche, è stata impegnata nel promuovere il territorio della Provincia di Potenza come luogo di esperienza di accoglienza turistica e culturale, per rinsaldare autorevoli collaborazioni di livello regionale e nazionale, dotandoci di partner qualificati nei settori che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR indica come strategici: la digitalizzazione, la partnership di rete, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, pulita, attiva, interconnessa e condivisa. L’intervento del Presidente Bardi ha dato un “riconoscimento diretto” a “quanti con il proprio lavoro hanno contribuito al significativo riconoscimento internazionale di regione più accogliente d’Italia”. Il presidente ha ribadito la volontà di realizzare “maggiore sinergia tra pubblico e privato, perché – ha detto – solo la cooperazione può dare risultati maggiori dopo quelli lusinghieri della scorsa stagione estiva. Non ho la bacchetta magica per risolvere i problemi atavici delle infrastrutture ma confidiamo nel Pnrr”.La comunicazione su “Turismo sostenibile in Basilicata: il ruolo dell’Enogastronomia” a cura di Federico Ceschin, Presidente Nazionale di Simtur e Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, ha fornito indicazioni sul come promuovere la sostenibilità del Turismo, valorizzando i produttori ed il cibo del Made in Basilicata. E per tradurre in azioni operative le indicazioni di Ceschin Federalberghi ha sottoscritto un protocollo di intesa, come ha fatto con l’Associazione Cuochi di Basilicata.Tra gli interventi in assemblea Michele Somma presidente Camera Commercio Basilicata ha evidenziato che “l’ente camerale intende essere vicino alle imprese del comparto ricettivo-alberghiero in una fase difficile perché si facciano trovare pronti alla ripresa. L’esperienza che la Cciaa da dieci anni porta avanti con il Progetto Mirabilia per valorizzare i patrimoni Unesco (Matera e Parco del Pollino) rafforza il patrimonio sostenibile”. E in proposito Amedeo Cicala sindaco di Viggiano ha annunciato che l’Amministrazione Comunale sta lavorando per la candidatura dei percorsi lungo la Montagna Grande di Viggiano per il riconoscimento a patrimonio Unesco.Per il presidente di Confcommercio Fausto De Mare parlare oggi di sostenibilità sembra essere la cosa più scontata e da un certo punto di vista più "facile" e lo sviluppo sostenibile è entrato a far parte del vocabolario comune di istituzioni e imprese. Il punto di arrivo per tutti sono i 17 obiettivi finalizzati all’eliminazione della povertà, alla protezione del pianeta e al raggiungimento di una prosperità diffusa, fissati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell'Agenda 2030. Confcommercio però non ha speso solo parole e slogan per la sostenibilità, ha fatto dell'impegno ambientale una sorta di "bandiera" per qualificare e rafforzare l’impegno sostenibile di imprese e associazioni del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni valorizzando e promuovendo comportamenti ambientalmente virtuosi. Così è nata l'iniziativa Imprendigreen, partita su tutto il territorio nazionale, che costituisce l’asse portante del più ampio progetto confederale “Confcommercio per la sostenibilità” (leggi tutti i materiali di approfondimento) con il quale la Confederazione intende offrire il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il riconoscimento dei comportamenti ambientalmente virtuosi avverrà attraverso l’assegnazione di un marchio che sarà rilasciato all’impresa o all’associazione che avrà raggiunto una soglia minima di punteggio determinata dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa sulla base dei più autorevoli standard nazionali ed internazionali di riferimento. Il marchio Imprendigreen sarà attribuito sulla base di tre diversi livelli di eccellenza (tre, quattro e cinque stelle) in relazione alla diversa intensità dell’impegno ambientale. Condizioni essenziali – ha detto – sono il protagonismo della Camera di Commercio e il costante confronto con la Regione. L’amministratore dell’Apt Antonio Nicoletti ha fatto il punto del lavoro svolto intorno all’affermazione della Basilicata quale “destinazione di tendenza”. L’Enit – ha riferito – attraverso il suo monitoraggio considera l’offerta turistica regionale “la più ricercata in web d’Italia”. Adesso l’Apt punta all’integrazione territoriale con Matera “grimaldello” per far diventare tutta l’offerta oggetto di desiderio del viaggiatore.