Chiesto con un’interrogazione urgente al Governo di intervenire sulla questione

Una storia esemplare e di grande suggestione, oggi più attuale di sempre, come “La città della Pace” a Scanzano viene abbandonata, tralasciata scartata. Vediamo tante cose negative in questo tempo della vita regionale, registriamo dibattiti a volte incomprensibili ma l’abbandono di questo progetto voluto da una donna straordinaria come Betty Williams è veramente un’offesa ad una delle pagine più belle della storia regionale recente.

Per questa ragione abbiamo chiesto con un’interrogazione urgente al Governo di intervenire. Lo dichiara l'Onorevole Vito De Filippo in una nota stampa.