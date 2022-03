L'ex assessore alla sanità immortala il passaggio in una foto con Giorgia Meloni

Tutto in una foto e in una serie di tweet di benvenuto che ci informano del passaggio dell’ex assessore regionale alla sanità Rocco Leone nelle file di FdI. La foto con Giorgia Meloni, accompagnata dal commento “inizia una nuova avventura politica”, è inequivocabile così come i messaggi sui social di Salvatore Caiata, con tanto selfie e messaggio di benvenuto.

Rocco Leone torna a casa, dunque, al suo primo amore politico, la destra italiana, alla quale non ha mai nascosto l’appartenenza culturale. Dopo la fragorosa uscita dalla giunta Bardi e l’abbandono di FI, partito col quale era entrato nell’assise regionale, arriva il passaggio nelle file meloniane, logica conseguenza di ciò che sta accadendo nella compagine del centrodestra lucano ormai spaccato fra la componente di governo di Lega e FI e quella di opposizione ora occupata da FdI.La scelta di Leone non è stata accolta bene dagli ex compagni di partito. Sulla pagina Fb del Gruppo Consiliare Regionale è spuntato al post a dir poco critico sull’ex assessore, dal quale ha subito preso le distanze l’ormai consigliere regionale Francesco Cupparo che sulla sua pagina ha scritto: “Rispetto la scelta dell’amico Rocco Leone, anche se non la condivido… così come non condivido i toni di alcuni commenti… È ora di smetterla con le liti per lavorare nel solo interesse dei lucani. Il linguaggio dell'insulto non mi appartiene. Quello del rispetto e del dialogo sì che è ancora più necessario in questa fase di grande confusione politica nella maggioranza come nell'opposizione.” Acqua sul fuoco delle polemiche interne al centrodestra ma è chiaro che l’addio alla maggioranza e al partito di Berlusconi non è indolore, anche se non si esclude che possa essere foriera di nuovi scenari.