Mi sembra opportuno ribadire quanto ho scritto ieri in un post su Facebook per chiarire la mia posizione dopo la decisione di Rocco Leone di aderire a Fratelli d'Italia. Rispetto la scelta dell’amico Rocco, anche se non la condivido; così come non condivido i toni di alcuni commenti che compaiono oggi sulla stampa. Il linguaggio dell'insulto non mi appartiene.

Quello del rispetto e del dialogo si che sono ancora più necessari in questa fase di grande confusione politica nella maggioranza come nell'opposizione. E’ ora di smetterla con le liti per lavorare nel solo interesse dei lucani. Credo di aver dato un esempio con la mia decisione di non far parte più della Giunta improntata sulla responsabilità per la fase delicata che stiamo attraversando e che richiede il massimo di responsabilità ad ogni livello.