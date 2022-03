Stabilite le modalità di lavoro e di condivisione delle attività da mettere in campo nel breve e medio periodo

Una visione d’insieme della sanità lucana per garantire risposte sempre più adeguate ai bisogni di salute dei lucani. Per una prima disamina delle attività necessarie per garantire un funzionamento sempre più per formate del sistema sanitario regionale l’assessore regionale alla Salute Francesco Fanelli e il direttore Domenico Tripaldi, hanno incontrato questa mattina i direttori, generale e sanitario, dell'Azienda sanitaria di Potenza, Giampaolo Stopazzolo e Luigi D’Angola, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera Sabrina Pulvirenti, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera e il direttore sanitario aziendale del Crob di Rionero in Vulture, Luigi Mandia.

Nel corso dell’incontro sono state stabilite le modalità di lavoro e di condivisione delle attività da mettere in campo nel breve e medio periodo in vari settori tra cui: la situazione Covid, l'attuazione degli screening oncologici e l’accoglienza dei profughi ucraini. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria l’assessore Fanelli ha infine stabilito di fissare in settimana due incontri con i sindaci della provincia di Potenza e con l'Asp, così come già fatto per la provincia di Matera.