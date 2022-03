Il sindaco di San Severino Lucano era presente alla manifestazione di Scanzano Jonico

Piena solidarietà esprimere il sindaco di San Severino Lucano Franco Fiore nei confronti degli operatori del comparto agricolo che vivono, in questo periodo, un momento particolarmente problematico e gravoso sotto il profilo economico. Fiore condivide le manifestazioni di protesta organizzate dalla CIA a Scanzano Jonico (presente) e dalla Coldiretti a Potenza (assente per impegni inderogabili). “Il rincaro dei costi dell’energia e del carburante”, afferma il primo cittadino di San Severino Lucano, “la difficoltà di approvvigionamento di materie prime, aggravati dalla guerra in Ucraina, la difficoltà nella consegna dei prodotti per fermo dei trasporti, la riduzione dei prezzi dei prodotti da vendere, la riduzione della richiesta degli stessi, i danni da fauna selvatica rappresentano problemi che pongono in serie difficoltà il mondo dell’agricoltura. Ma l’agricoltura ,come è ben noto, rappresenta un veicolo importante dell’economia della nostra regione e dell’Italia intera. C’è la necessità, continua Fiore, che questo settore venga supportato in modo giusto per evitare una crisi totale dello stesso. I rappresentanti della categoria del mondo agricolo devono interagire con le istituzioni regionali e dello stato centrale per individuare i giusti percorsi risolutivi.

E per la problematica della fauna selvatica, oltre alle misure ipotizzate, che prevedono la istituzione di un commissario ad acta nelle regioni, bisogna capire con esperti quali siano le idonee misure da adottare per mitigare questo problema e ridurre il numero abnorme dei cinghiali presenti che rappresentano anche un pericolo per la pubblica incolumità. Mi auguro che ci sia un seguito a queste manifestazioni ,attraverso incontri e discussioni in tempi brevi con le istituzioni deputate ad intervenire per risolvere le problematiche vigenti”. Non possiamo dimenticare che gli agricoltori sono i custodi del territorio, grazie al loro lavoro si prevengono frane, incendi e quant’altro.