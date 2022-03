L'intervento rientra nell'ambito di un Accordo Quadro con la Provincia per la manutenzione straordinaria

Inizieranno in tempi brevi i lavori di ripristino del tratto di strada della Sp Oraziana nei pressi di Ginestra dove sabato scorso si è manifestato un cedimento per problemi geologici. È quanto ha comunicato oggi in Regione l'ing. Leonardo Colangelo, responsabile dell'ufficio viabilità della Provincia di Potenza, nel corso di un incontro convocato dall'assessore Donatella Merra, al quale hanno partecipato, tra gli altri, i sindaci di Ginestra, Venosa e Ripacandida Fiorella Pompa, Tommaso Gammone e Giuseppe Sarcuno. "L'intervento - spiega l'assessore Merra - rientra nell'ambito di un Accordo Quadro con la Provincia per la manutenzione straordinaria delle strade, nell'ambito del quale è già in fase di elaborazione un più articolato progetto. Le risorse già a disposizione della Provincia per questi lavori ammontano 420 mila euro. Nel caso questi fondi non dovessero bastare - fa sapere Merra - la Regione si attiverà rapidamente.

La Sp Oraziana è già al centro di una complessa programmazione da parte della Regione - annuncia Merra - che sarà illustrata nei prossimi giorni e che prevede l'ampliamento e il completamento della stessa. Siamo fiduciosi che la Provincia insieme a noi confermerà l'attenzione costante per questa importante arteria sanando nel frattempo i fenomeni che la stanno interessando". Al termine dell'incontro si è deciso che il tavolo sarà riconvocato tra una ventina di giorni in uno dei comuni dell'area per fare il punto della situazione.