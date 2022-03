FdI si prodigherà affinché i suoi due nuovi Assessori operino in sintonia per il bene di tutto il territorio

“Il Bardi ter è stato finalmente varato, la nuova Giunta ha ricevuto l’attesa fiducia dal Consiglio regionale. Molti gli strascichi polemici che come al solito accompagnano la formazione di una nuova Giunta. Adesso la parola d’ordine diventa una, portare avanti nei due anni che restano fino alla fine della legislatura tutti quei provvedimenti e iniziative la cui approvazione è diventata indispensabile considerata la drammaticità del periodo causa coronavirus, crisi energetica e i devastanti effetti bellici provocati dalla invasione russa in Ucraina”. Così il coordinatore regionale di FdI, Piergiorgio Quarto.

“FdI come di consueto utilizzerà tutti gli strumenti per garantire all’Esecutivo regionale una proficua e duratura collaborazione – prosegue Quarto - La Basilicata e i lucani meritano massima attenzione e rispetto, FdI infatti si prodigherà con il massimo impegno affinché i suoi due nuovi Assessori Cosimo Latronico e Alessandro Galella operino in sintonia, in perfetta simbiosi per attenzionare le molteplici criticità presenti sul territorio”. “Diventa doveroso – conclude il consigliere - augurare buon lavoro alla nuova Giunta con la certezza che tanti e positivi risultati saranno ottenuti nel breve periodo”.