Gli agricoltori vivono momento critico per rincaro dei prezzi e mancata vendita dei prodotti sui mercati generali

“Due giorni intensi – dichiara il consigliere della Lega Pasquale Cariello – nei quali abbiamo visitato alcune aziende agricole e alcuni magazzini che si occupano della commercializzazione del prodotto ortofrutticolo. Gli agricoltori vivono un momento critico causato dal rincaro dei prezzi e dalla mancata vendita dei prodotti sui mercati generali. Per questi motivi il sostegno delle istituzioni diventa fondamentale.

Il Metapontino è un territorio a vocazione agricola, una terra di eccellenza nella produzione di molti prodotti ortofrutticoli esportati in Italia e all’estero. Un patrimonio di storie e competenze che non possiamo disperdere. La presenza del sottosegretario Centinaio testimonia il lavoro sinergico tra la Regione Basilicata e il Governo nazionale per mettere in atto provvedimenti che aiutino le aziende agricole a superare questo momento delicato”.

“Non solo – conclude Cariello - agricoltura nei nostri impegni. Abbiamo concluso questa due giorni incontrando gli operatori balneari. La Lega si è sempre battuta per la tutela di questi piccoli grandi imprenditori che non solo hanno contribuito all’economia lucana ma hanno anche notevolmente migliorato le nostre spiagge. La Regione Basilicata ha compiuto un passo importante che guarda alla destagionalizzazione del settore, ma sappiamo che non basta. Lavoreremo, insieme, ad una soluzione che possa consentire la migliore delle risoluzioni per quanto riguarda le concessioni”.