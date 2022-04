A causa della pendenza del ricorso innanzi al Consiglio di Stato proposto dal candidato sindaco Altieri

E' fissato per il prossimo 12 giugno, l'appuntamento per le elezioni amministrative in Basilicata, con 23 comuni lucani che andranno al voto. Potrebbe restare fuori dal turno elettorale il Comune di Scanzano Jonico, a causa della pendenza del ricorso innanzi al Consiglio di Stato proposto dal candidato sindaco Mario Altieri contro la sentenza del Tar Basilicata con cui è stato respinto il ricorso proposto dopo la mancata proclamazione nel turno elettorale dell’autunno scorso.

Sulla mancata convocazione dei comizi elettorali per il Comune di Scanzano, già sciolto per mafia, è stato richiesto e ottenuto il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e del Ministero dell’Interno. Se così fosse, sarebbero a questo punto 22 i comuni impegnati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale: Abriola, Albano di Lucania, Baragiano, Bella, Calvello, Castelgrande, Castelsaraceno, Episcopia, Latronico, Marsico Nuovo, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ruoti, San Costantino Albanese e Vietri di Potenza nel Potentino. Invece Colobraro, Grassano, Policoro, San Mauro Forte e Stigliano nel Materano. Ricordiamo che si voterà nella sola giornata di domenica 12 giugno e ci sarà anche per il referendum sulla giustizia.