Se ne parlerà in un oincontro che si terrà a Policoro il prossimo 8 aprile. Previste presenze di rilievo

C’è un’altra destra a quella che è presente oggi al Governo della Regione e del Paese? È l’interrogativo, volutamente provocatorio, che è alla base dell’incontro-dibattito promosso a Policoro venerdì 8 aprile (Centro Minozzi, ore 17) da chi di destra se ne intende, se non altro perché nella destra ha vissuto, da protagonista, tutta la propria vita politica.

È Egidio Digilio, già senatore, consigliere regionale per tre legislature, dirigente dei partiti più rappresentativi della destra che hanno incarnato per decenni l’anima sociale e popolare. Ancora più provocatorio il titolo per la “chiamata alle armi” dei delusi: “se questa è destra”. L’insoddisfazione di Digilio per l’attuale rappresentanza politica della destra è la molla che lo ha convinto ad avviare un’operazione che non lascia spazio alla nostalgia per quello che è stato in passato la destra sociale quanto piuttosto con l’ambizione di mettere insieme non solo i tanti insoddisfatti quanto nuove energie disponibili a sostenere un nuovo progetto politico. Annunciate a Policoro presenze importanti che terranno a battesimo l’ennesima iniziativa di Digilio deciso a sconvolgere l’attuale assetto del centrodestra (non solo lucano).