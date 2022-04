Presentata alla presenza del soprano Katia Ricciarelli l’iniziativa che potrà essere un’opportunità per tanti giovani musicisti

Uno sguardo proiettato al futuro delle nuove generazioni, costruendo un percorso culturale di altissimo livello per offrire opportunità lavorative ai tanti giovani musicisti. E’ questa la mission della candidatura dell’Orchestra sinfonica 131 della Basilicata quale istituzione concertistico orchestrale (ICO). Un progetto caldeggiato dalla regione Basilicata come strumento per nuove attrazioni culturali come ha spiegato il presidente dell’ente, Vito Bardi. Un progetto che nasce dalla sinergia di diversi enti, associazioni e organismi con l’obiettivo di mettere a sistema i tanti virtuosismi culturali che caratterizzano la Basilicata artistica come ha spiegato la consigliera regionale Dina Sileo, promotrice del Comitato istituzione concertistico orchestrale.

La direzione artistica dell’Orchestra per il prossimo triennio è stata affidata al maestro di fama internazionale Marco Renzi che ha accettato la sfida di far diventare l’Orchestra fucina di giovani talenti musicali. Ospite d’eccezione dell’iniziativa il soprano Katia Ricciarelli, madrina di battesimo di quella che ha definito un’operazione culturale coraggiosa che sfida i forti venti della pandemia e della guerra. La cultura – ha spiegato il soprano – è considerata sempre un plus e questa iniziativa, invece, che vede il coinvolgimento di diversi soggetti promotori e tante adesioni di musicisti si inserisce in un percorso di altissimo livello che pone la cultura al centro di interessi”.