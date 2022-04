Camici, aghi, siringhe, pannolini per bambini, pannoloni e attrezzature mediche per supportare i profughi

“La Regione Basilicata supporterà in maniera concreta alcune attività umanitarie della Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina. Grazie all’impegno della nostra Stazione Unica appaltante e del Comitato Regionale Basilicata della CRI alcuni centri che ospitano i profughi ucraini potranno disporre di un cospicuo rifornimento di camici, aghi, siringhe, pannolini per bambini, pannoloni e attrezzature mediche che sono attualmente stoccati nei depositi della Regione Basilicata”.

Lo annuncia il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“La donazione di tale materiale – spiega Bardi – prende le mosse da un’intesa tra il direttore della Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata, Donato Del Corso e il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Basilicata, Michele Quagliano. Il materiale rinviene dalle campionature presentate nel corso del tempo da diversi operatori economici che hanno partecipato a gare di fornitura per le Aziende Sanitarie regionali. Visto il particolare momento – sottolinea Bardi – abbiamo ritenuto importante di cedere a titolo gratuito il materiale in questione alla CRI Basilicata in relazione all’impegno profuso per l’emergenza legata alla guerra in Ucraina. Al suo Presidente, Michele Quagliano, che ha già fatto un sopralluogo presso i depositi regionali e che ha espresso consenso e apprezzamento per il materiale donato, va il ringraziamento di tutta la comunità lucana per la meritevole opera che sarà attuata”.