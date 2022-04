Latronico: sarà un onore per me aprire i lavori sul tema ‘il Turismo delle passioni in Basilicata, la vacanza perfetta’

Con un’area espositiva di 260 metri e con uno stand dedicato completamente al programma “Ambiente Basilicata”, anche la Basilicata sarà presente alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) che si terrà a Milano presso Fieramilanocity dal 10 al 12 aprile prossimi con un ampio programma di attività, tra le quali alcune conferenze che rappresentano la vera novità dell’evento fieristico più importante d’Italia.

“Sarà un onore per me aprire i lavori della prima conferenza sul tema ‘il Turismo delle pas-sioni in Basilicata, la vacanza perfetta’, e raccontare le bellezze territoriali, paesaggistiche e naturalistiche della nostra regione, dove il turista potrà in maniera innovativa vivere la natura in un rapporto simbiotico fra conoscenza di luoghi e benessere psicofisico”.

È quanto dichiara in una nota l’assessore regionale all’Ambiente, al Territorio ed all’Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.“L’obiettivo - scrive Latronico - è investire energie e risorse in un settore strategico per la nostra regione, proponendo ai viaggiatori italiani e stranieri un’offerta territoriale integrata, dove le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche locali vadano a legarsi ad un percorso culturale diverso e maggiormente attrattivo per l’utenza.Attraverso la promozione dei 5 Parchi lucani vogliamo creare una nuova consapevolezza nel turista, una nuova opportunità di conoscenza del territorio, un diverso modo di vivere la natura tra passeggiate all’aria aperta, trekking, utilizzo di veicoli non impattanti e percorsi integrati.Abbiano delle sfide importanti da affrontare, soprattutto in un momento storico particolar-mente difficile per l’intero panorama internazionale.Attraverso percorsi condivisi con gli attori protagonisti del settore, credo – conclude l’assessore Latronico - che proprio il turismo potrà rappresentare per la Basilicata un note-vole potenziale di crescita e sviluppo e dare al nostro territorio l’opportunità di crescita”.

La prima conferenza che avrà inizio a partire dalle ore 15:30 di domenica 10 aprile potrà essere seguita in diretta streaming sui canali social APT Basilicata.