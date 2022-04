E' di 365 milioni di euro, di cui 50 provenienti dal Pnrr il costo complessivo dell'opera

Per la tratta Ferroviaria Ferrandina-Matera, siamo all'ultimo atto. La Regione Basilicata ha approvato l'intesa definitiva con il commissario straordinario. Finalmente questo collegamento ferroviario atteso da decenni diventerà realtà. È un'opera importante per tutta la Basilicata e che porterà a connettere il territorio lucano con tutte le principali direttrici di traffico nazionali". Lo ha scritto, in un post su Facebook, il presidente della Regione, Vito Bardi, riferendosi all'approvazione di una delibera ieri, in Giunta.

E' di 365 milioni di euro (di cui 50 provenienti dal Pnrr) il costo complessivo della tratta Ferrandina-Matera, che, completata, permetterebbe alla Città dei Sassi di collegarsi alla rete ferroviaria nazionale. "Adesso - ha concluso il governatore lucano - la prossima sfida è l'Alta velocità in Basilicata".