Pessolani chiede una “importante cifra straordinaria per il sostegno al mondo agricolo”. Cupparo: presto un tavolo

“La recente nota della Coldiretti, che mi chiama direttamente in causa, richiede da parte mia alcune precisazioni e puntualizzazioni dovute peraltro a tutti gli agricoltori lucani”. È quanto dichiara Francesco Cupparo, assessore regionale Politiche agricole, forestali, alimentari. "Come ho avuto modo di dire personalmente nelle interlocuzioni avute in questi miei primi giorni di incarico assessorile con le associazioni e il mondo agricolo, allo stato attuale il bilancio della Regione non è ancora approvato. Pertanto, non è possibile impegnare risorse straordinarie.

Al momento – aggiunge Cupparo - posso solo ribadire l’impegno assunto dal Presidente Bardi e da chi mi ha preceduto alla guida del Dipartimento, il collega Vincenzo Baldassarre, per postare in bilancio un fondo straordinario da destinare alle problematiche di più acuta emergenza del mondo agricolo lucano, pur nella consapevolezza che si tratterà di dare un segnale rispetto a questioni che necessitano risposte più complessive di carattere nazionale ed europee. Non appena sarà approvato il bilancio di previsione, convocherò un Tavolo con tutte le associazioni-confederazioni degli imprenditori agricoli per concordare insieme gli interventi e le modalità da assumere. Vorrei ripetere l’esperienza che ho realizzato alla guida del Dipartimento Attività Produttive con la predisposizione, dopo ampio confronto con le associazioni di categoria, i soggetti sociali interessati e i Comuni, degli Avvisi Pubblici, gli ultimi dei quali sono stati presentati proprio nella giornata di ieri. Come è accaduto per i settori della Pmi, commercio, artigianato, libere professioni, terzo settore ritengo che specie in questa fase di grandi difficoltà per le vicende internazionali che si ripercuotono pesantemente sull’agricoltura e l’agro-alimentare italiano lo stesso metodo di iniziativa possa affermarsi per gli agricoltori, allevatori, produttori lucani. È fondamentale però agire in sinergia tra tutti attori interessati”.

Il comunicato di Cupparo segue a stretto giro quello di Coldiretti che, appellandosi al Consiglio regionale chiede che si “discuta il bilancio di previsione della Regione e provveda ad approvarlo, appostando delle risorse da destinare al comparto agricolo e zootecnico”. La richiesta arriva dall'organizzazione agricola lucana, a distanza di qualche settimana dall'imponente manifestazione organizzata a Potenza, dinnanzi alla sede della Regione, con la partecipazione di due mila delegati di tutte le aziende associate e “comunque nell’interesse dell’agricoltura tutta” e “dopo l'impegno assunto dall'ex assessore regionale all'Agricoltura Baldassarre – spiega il presidente regionale dell'organizzazione, Antonio Pessolani - circa l'appostamento di una importate cifra straordinaria per dare sostegno al mondo agricolo , in questo particolare momento di grave crisi del costo dei mezzi di produzione e dopo la precisazione del nuovo assessore Cupparo che fino ad ora non avrebbe confermato quanto detto dal suo predecessore, e dopo l'impegno dello stesso governatore Bardi. Ebbene alla luce di tutto ciò, la Coldiretti Basilicata – continua Pessolani - si appella all’intero Consiglio regionale della Basilicata affinché si dia seguito nell’ambito dell'approvazione del bilancio preventivo ad appostare una adeguata somma straordinaria, a sostegno dell'altrettanto straordinaria situazione di difficoltà che si è abbattuta sull’agricoltura italiana e per quanto ci riguarda quella lucana”. Dal direttore regionale, Aldo Mattia, l'invito ai componenti del Consiglio regionale “affinché ci sia la giusta celerità ai lavori in aula e nelle Commissioni, causa questo straordinario momento storico”. Mattia ricorda che “più di un’azienda agricola su 10 (11%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività, ma ben circa un terzo del totale nazionale (30%) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dell’aumento dei costi, secondo l’analisi Coldiretti su dati Crea, i quali evidenziano uno tsunami sulle aziende agricole con rincari per gli acquisti di concimi, imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari. Nelle campagne – continua Mattia – si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio con incrementi dei costi correnti di oltre 15.700 euro in media ma con punte oltre 47mila euro per le stalle da latte e picchi fino a 99mila euro per gli allevamenti di polli”. “Ad essere più penalizzati con i maggiori incrementi percentuali dei costi correnti – conclude il direttore regionale – sono proprio le coltivazioni di cereali, dal grano al mais, che servono al Paese a causa dell’esplosione della spesa di gasolio, concimi e sementi e l’incertezza sui prezzi di vendita con le quotazioni in balia delle speculazioni di mercato. In difficoltà serre e vivai per la produzione di piante, fiori, ma anche verdura e ortaggi seguiti dalle stalle da latte. Di qui l'invito alla Regione Basilicata a fare in fretta”.