Il sindaco Mancini: “Ci siamo prefissati dei traguardi esaltando tutte le sfaccettature del nostro paese”

Pomarico, in provincia di Matera, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Con i suoi quasi quattromila abitanti, circondato dai comuni di Miglionico, Pisticci, Montescaglioso e Ferrandina, Pomarico è un luogo dove l’ambiente conserva piante tipiche come il cerro, l'acero, l'orniello, il pino d'Aleppo, la rosa canina, l'agrifoglio, il mirto, il lentisco, il pungitopo, il biancospino con una fauna di tutto rispetto costituita da volpi, faine, tassi, istrici, vipere e diverse specie di uccelli.

Una presenza importante in un posto internazionale del turismo

“Ci siamo prefissati dei traguardi importanti – sottolinea Francesco Mancini, sindaco di Pomarico, raggiunto dalla nostra redazione - ambiziosi per valorizzare e promuovere il nostro territorio. Abbiamo realizzato delle brochure e dei dépliant presentati a Milano in questi giorni, esaltando tutte le sfaccettature del nostro amato paese”.



Un viaggio in un territorio di grandi eccellenze.

“Esatto. Abbiamo voluto dare questa lettura – continua Francesco Mancini – a coloro interessati a visitare questo luogo. Un viaggio nella sua storia, un viaggio alla scoperta e riscoperta dei luoghi della tradizione”.

Un lavoro certosino attento nel racconto e nell’esposizione della realtà.

“Un lavoro certosino con l’obiettivo – aggiunge ancora Francesco Mancini - di un maggior risalto e visibilità proprio qui, alla Bit Milano 2022. Questo richiamo, appunto, alle tradizioni, alla storia e alla cultura, si è voluto raggiungere un risultato storico: l’inserimento del nostro fiore all’occhiello, quale la ‘Scarcella’, nei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali italiani)”.

Un riconoscimento possibile attraverso l’approvazione del disciplinare DE.CO.

“È doveroso andare avanti ed essere propositivi – precisa Francesco Mancini - per una identificazione di Pomarico, rimarcando così il legame indissolubile con le nostre origini e radici”. Questa è una presenza da cui il territorio di Pomarico si aspetta molto, in particolare? “Un riconoscimento dal "grande pubblico" – ci tiene a dire Francesco Mancini - una risposta sul territorio”.

Sindaco diciamoci la verità, a questi appuntamenti si va con il desiderio di movimentare i nostri Borghi, di renderli vivi e vitali. Perché non resti la solita speranza e si muova qualcosa cosa c'è di concreto da fare. Pomarico ha fatto qualcosa in più?

“Stiamo investendo tanto sui borghi – conclude Francesco Mancini - su quattro schede presentare per quanto riguarda il Pnrr, tre sono concentrati sul nostro borgo”. Fino al 12 aprile la Basilicata, in un area espositiva di oltre 260 metri quadrati, mette in risalto le proprie bellezze territoriali, paesaggistiche e naturalistiche del territorio. All’interno dello stand, un’area dedicata al programma “Ambiente Basilicata” con la promozione dei cinque Parchi di Basilicata.Resta sibillina la frase: speriamo bene.

Oreste Roberto Lanza