Il 21 aprile prossimo incontro in Regione con Cicala, presidenti di commissioni e capigruppo

Una risposta della Regione Basilicata alla crisi del settore agricolo ed agroalimentare lucano "potrà risultare efficace se la straordinarietà del momento verrà interpretata correttamente da tutti coloro i quali sono chiamati a decidere, sia nella tempistica che nel valore". Ne è convinta la Coldiretti di Basilicata che ha organizzato un incontro per il prossimo 21 aprile alle ore 10 e 30, a Potenza presso la sala Inguscio della Regione, al quale ha invitato il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, i presidenti delle Commissioni consiliari e i vari capigruppo dei partiti "proprio per condividere l'urgenza e gli obiettivi e valutarne l'importanza per la Regione Basilicata".

"Il rischio chiusura determina un mancato presidio del territorio, - spiega il presidente della Coldiretti lucana, Antonio Pessolani - è causa di dissesto idrogeologico, di perdita di biodiversità e di qualità e sovranità alimentare e provoca una significativa perdita occupazionale". Per Pessolani "sicuramente la situazione, in questa fase, appare molto complessa, anche per la politica regionale, e di difficile soluzione, a maggior ragione se si considera che a condizionarla negativamente sono gli aumenti indiscriminati della maggior parte dei fattori di produzione, probabilmente addebitabili a fattori esogeni e non locali (post pandemia, guerra in Ucraina e momenti speculativi evidenti), ma abbiamo comunque l'obbligo di individuare possibili soluzioni, proprio per evitare la chiusura di molte aziende agricole con gravi ripercussioni sociali ed economiche".Nelle scorse settimane l'organizzazione agricola lucana ha organizzato una imponente manifestazione dinanzi alla sede della Regione, a Potenza. Per Coldiretti "la sensibilità e attenzione al territorio ed alle sue criticità, indipendentemente dalla presente, ha già fatto notare - aggiunge il direttore regionale, Aldo Mattia, rivolgendosi a Cicala, ai presidenti delle Commissioni consiliari e vari capigruppo - il profondo stato di disagio delle aziende agricole e agroalimentari lucane, e per tali ragioni, non riteniamo pretestuoso individuare in voi gli interlocutori giusti per condividere i più opportuni interventi che il settore merita. E' sicuramente importante la risposta dell'ex assessore Baldassarre che, a pochi giorni dalla manifestazione, - continua Mattia - ha comunicato la volontà di inserire nel Bilancio della Regione Basilicata una posta finanziaria 'di dimensioni importanti e significative per alleviare la crisi delle imprese agricole'. Come altrettanto positiva è la posizione dell'attuale assessore Cupparo che, nel confermare l'attenzione e la volontà di condividere al Tavolo Verde le possibili soluzioni - concludono Pessolani e Mattia - ha confermato l'impegno del presidente Bardi ad inserire nel prossimo Bilancio proprio una 'posta straordinaria' da destinare alle emergenze del mondo agricolo".