Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La presentazione del rapporto della Pipponzi mercoledì 13 aprile nel Palazzo della Provincia di Potenza

Quante sono le sindache nei Comuni lucani? Qual è la rappresentanza femminile nell'amministrazione della cosa pubblica in Basilicata?

"Le quote di genere nei Comuni lucani" è il titolo del report realizzato dalla Consigliera di parità effettiva della Basilicata, Ivana Pipponzi, che fotografa la presenza femminile nei consessi istituzionali lucani e che sarà presentato domani, mercoledì 13 Aprile, alle ore 16 nel Palazzo Consigliare della Provincia di Potenza, in piazza Mario Pagano.

"Tra i compiti istituzionali delle Consigliere di parità - evidenzia Pipponzi - rientra quello volto a promuovere la parità di genere e a contrastare le violazioni delle norme poste a presidio delle pari opportunità in politica e nei consessi istituzionali, pertanto con la presente indagine ho inteso verificare la rappresentanza di genere nei Comuni lucani, con riferimento alla presenza femminile nelle Giunte e nei consigli comunali; analizzando numero di sindache e di presidenti dei Consigli comunali".Dopo la presentazione dell'indagine conoscitiva seguiranno le relazioni di Rossana Mignoli (Consigliera di parità supplente della Regione Basilicata) e di Simona Bonito (presidente Potenza Città per le Donne). Sono previste testimonianze del proprio percorso virtuoso di sindache, assessore e consigliere comunali.