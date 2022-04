Impegno e sacrificio di donne e uomini della Polizia per garantire agli italiani una maggior sicurezza

“L’importante anniversario che si celebra a Roma, alla presenza del Capo dello Stato, testimonia l’impegno e lo spirito di sacrificio di tante donne e tanti uomini della Polizia in prima linea ogni giorno per garantire agli italiani una maggior sicurezza, attraverso il contrasto alle mafie e le continue operazioni svolte sul territorio”. Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando le celebrazioni in corso nella Capitale per i 170 anni della Polizia di Stato.

“In una fase storica come quella che stiamo vivendo, con la pandemia non ancora superata e un conflitto così vicino e che rischia di compromettere gli equilibri mondiali, il ruolo della Polizia di Stato è fondamentale per monitorare e gestire possibili situazioni di disordine, a fronte delle inevitabili ricadute che eventi come questi producono sul piano economico e sociale” aggiunge il presidente. “Ai quasi centomila poliziotti italiani e a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, che spesso rischiano la vita per adempiere al proprio dovere, va la riconoscenza di tutti i lucani. La Polizia è al servizio del Paese ed è un punto di riferimento per tutti i cittadini” conclude Bardi.