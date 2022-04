Fanelli: "È fondamentale continuare a mantenere alta l'attenzione sull'importante tema della vaccinazione"

In riferimento ad una nota dell' AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, nell'ottica di un ulteriore consolidamento della protezione conferita dai vaccini e nel rispetto del principio di massima precauzione, si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (secondo booster) secondo le linee guida prestabilite dal Ministero della Salute, per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per gli over 60 immunodepressi con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti /preesistenti, purché siano trascorsi almeno quattro mesi dalla somministrazione del primo booster.

Da oggi, le aziende sanitarie lucane dando seguito alla raccomandazione ministeriale, rendono noto il calendario delle aperture degli hub regionali consultabili sui siti istituzionali di riferimento. Il vaccino, inoltre, potrà essere somministrato anche a domicilio per i soggetti impossibilitati a muoversi, dai medici di famiglia, se vaccinatori, nei punti vaccinali dei vari comuni o negli hub competenti dei vari territori, dopo aver consultato il proprio medico.

"È fondamentale continuare a mantenere alta l'attenzione sull'importante tema della vaccinazione - afferma l'Assessore alla Salute e alle Politiche delle Persona, Francesco Fanelli - e invitare i soggetti potenzialmente coinvolti ad una pronta risposta alla campagna, poiché possiamo continuare a difenderci dal virus e ottenere un graduale ritorno alla normalità". "Con l'occasione, rinnovo il ringraziamento al personale medico e sanitario, ai volontari e alla protezione civile per il costante e continuo supporto alla campagna vaccinale" - conclude l'Assessore.

Somministrazione della dose second booster/quarta dose anche presso i punti vaccinali ASP di Lauria-Melfi-Paterno-Potenza-Senise-Venosa, secondo i giorni di apertura di cui al prospetto che segue:

POTENZA – TENDA QATAR

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE)

14/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021

15/04/2022 08:00-14:00 ottobre 2021

21/04/2022 08:00-14:00 Ottobre e Novembre 2021

22/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

28/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

29/04/2022 08:00-14:00 Novembre e Dicembre 2021

05/05/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

06/05/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

VENOSA – Plesso Scolastico “La Vista”, Piazza Don Bosco

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE)

12/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021

15/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021

16/04/2022 08:00-14:00 Ottobre e Novembre 2021

19/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

22/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

23/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

26/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

29/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

30/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

MELFI – Palestra Comunale, Via della Cittadinanza attiva

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE)

13/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021

20/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021

27/04/2022 08:00-14:00 Ottobre e Novembre 2021

02/05/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

04/05/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

09/05/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

PATERNO – Ambulatorio ASP, Piazza Isabella Morra

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE)

12/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021

14/04/2022 08:00-14:00 ottobre 2021

19/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

21/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

26/04/2022 08:00-14:00 Novembre e Dicembre 2021

28/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

SENISE – Complesso monumentale “San Francesco”, Piazza Municipio n. 2

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE)

13/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021

16/04/2022 08:00-14:00 ottobre 2021

20/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

23/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

27/04/2022 08:00-14:00 Novembre e Dicembre 2021

30/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

LAURIA – Palestra I.S.I.S Lauria, Via Cerse dello Speziale

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE)

12/04/2022 08:00-14:00 Settembre, ottobre e novembre 2021

13/04/2022 08:00-14:00 Settembre, ottobre e novembre 2021

19/04/2022 08:00-14:00 Settembre, ottobre e novembre 2021

20/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021

26/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

27/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021