La presentazione da parte della Commissione Pari Opportunità di Legacoop a Potenza il 14 aprile

Si aprono nuove possibilità per l’imprenditoria femminile, soprattutto quella in forma cooperativa. Il 14 aprile alle ore 10, a Potenza, presso la sala Fasanella di Legacoop Basilicata, la presidente nazionale della Commissione Pari Opportunità di Legacoop, Annalisa Casino, illustrerà le opportunità che il bando CoopstartupHer e il Fondo impresa femminile rappresentano per le donne che hanno un’idea progettuale e vogliono realizzarla.

CoopstartupHer è una misura promossa dalla Commissione Pari Opportunità di Legacoop e da Coopfond, il fondo mutualistico dell’associazione, che vuole incentivare il protagonismo delle donne supportando lo sviluppo di idee imprenditoriali in cooperativa. Il bando, che resterà aperto fino al prossimo 31 maggio, è infatti rivolto a gruppi di almeno tre persone a maggioranza femminile ed è esteso a cooperative costituite non oltre il 1° gennaio del 2021 la cui base sociale sia composta prevalentemente da donne. I partecipanti seguiranno un percorso formativo e di accelerazione per trasformare la propria idea in impresa. Al termine del percorso, i cinque progetti più promettenti saranno premiati con un contributo a fondo perduto di 10mila euro.Fondo impresa femminile è l’incentivo che il Ministero dello sviluppo economico ha riservato alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese guidate da donne. Si rivolge a imprese di qualsiasi forma e dimensione, già esistenti o di nuova costituzione, a prevalenza femminile. Nel caso di società di persone e di cooperative, la percentuale di donne socie non deve essere inferiore al 60%. Finanzia investimenti fino a 250 mila euro per nuove imprese o imprese costituite da meno di dodici mesi, fino a 400mila euro per imprese attive da più tempo, con un contributo a fondo perduto che varia in funzione della dimensione del progetto. Ove richiesti in fase di presentazione della domanda, offre un servizio di accompagnamento e un voucher di 2mila euro da spendere in marketing o comunicazione strategica. Le scadenze per partecipare sono il 19 maggio per le nuove imprese e il 7 giugno per quelle già avviate.