Durante la risintonizzazione potrebbe essere richiesto di scegliere la programmazione regionale Rai

Acerenza, Avigliano, Balvano, Bella, Brindisi Montagna, Filiano, Melfi, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Pignola, Potenza, Rapone, Ruoti, Ruvo del Monte, San Fele, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Tito, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata e Vietri di Potenza. Sono questi i comuni interessati domani, giovedì 14 aprile 2022, dalla quinta delle nove giornate del processo di riorganizzazione delle frequenze TV in Basilicata. Fino a venerdì 15 si procederà ogni giorno con altri comuni, sino a raggiungere circa il 75% di essi.

Per continuare a vedere l'intera offerta televisiva i cittadini di questi comuni dovranno effettuare la risintonizzazione degli apparati televisivi. Nella maggior parte dei casi la procedura avviene automaticamente; se invece il dispositivo (TV o decoder) fosse privo di tale funzionalità, sarà necessario risintonizzare i canali manualmente. Durante la risintonizzazione potrebbe essere richiesto di scegliere la programmazione regionale RAI. In Basilicata è possibile scegliere tra tre diverse programmazioni regionali: Basilicata, Puglia e Molise. La programmazione regionale della Basilicata sarà comunque sempre visibile al canale 820. Queste le emittenti di Basilicata e Puglia che sono oggetto di riorganizzazione in Basilicata: Telenorba canale 10, Radionorba 11, Teledue 12, Tg Norba 24 -13, Antenna Sud 14, Telerama 15, TRM h24 - 16, Telebari 17, Telesveva 18, Teledehon 19, T.R. Padre Pio 75, Le Cronache 76, Canale 7 - 78, La Nuova TV 82, Foggia TV 99.

In generale, le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare l'apparato televisivo o l'antenna, ma in caso di persistenti problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni: Call center 06 87 800 262, WhatsApp 340 1206348 (attivi dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00) https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/