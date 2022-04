Trovare subito una soluzione che favorisca i lucani impegnati nei vari concorsi

Individuare anche in Basilicata una sede" che consenta ai cittadini lucani di partecipare ai concorsi pubblici senza spostarsi in Campania o in Puglia: è la richiesta contenuta in un'interrogazione presentata dal capogruppo del Pd in consiglio regionale, Roberto Cifarelli. "I cittadini lucani hanno il giusto diritto di partecipare alle diverse opportunità di lavoro che il Governo mette a disposizione - ha spiegato Cifarelli - senza essere sottoposti ad estenuanti trasferte, dispendiose in termini economici e di stanchezza fisica.

Ora, tocca al Presidente Bardi farsi carico della questione e, d'intesa con i Ministeri competenti, trovare la soluzione più opportuna nell'interesse dei tanti lucani che aspirano ad un meritato posto di lavoro".