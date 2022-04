Send by email

Altro punto importante il rinnovo delle commissioni consiliari

Il rinnovo dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale di Basilicata sarà tra i punti all'ordine del giorno della riunione dei capigruppo che è stata convocata per martedì 19 aprile: lo ha stabilito il presidente del consiglio regionale, Carmine Cicala, comunicando la data della seduta.

Tra gli altri "punti urgenti sui quali è necessario decidere" che sono stati fissati nell'ordine del giorno - ha spiegato Cicala, in una nota dell'ufficio stampa del consiglio - vi sono il rinnovo "delle commissioni consiliari per poi calendarizzare la seduta consiliare per la discussione del Documento di economia e finanza regionale (Defr), la manovra finanziaria contenente la legge regionale di stabilità 2022 e la legge di bilancio di previsione regionale 2022-2024, e la delibera dell'ufficio di presidenza concernente il bilancio di previsione 2022-2024 del consiglio regionale".