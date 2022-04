La partecipazione è aperta a tutti i cittadini in forma singola o associata

L’anno 2022 che ci troviamo a vivere in pieno è forse l’anno buono per la ripartenza e per ritornare alla normalità, così la fioritura della primavera diventa lo stimolo per colorare Senise ed è per questa ragione che l’Amministrazione comunale, in linea con il programma elettorale, ha indetto un concorso per coinvolgere direttamente i cittadini e rendere più gradevoli, curate e accoglienti le strade della cittadina sinnica. Anche Senise, come avviene in molti altri contesti comunali, può dare un piccolo segno tangibile nella cura dell’ambiente urbano attraverso il protagonismo, l’ingegno e la partecipazione degli abitanti che vorranno cimentarsi nell’abbellimento floreale di balconi, terrazzi, davanzali, ingressi, portoni, ringhiere, scorci di proprietà privata e che si affacciano su vie e piazze pubbliche ben visibili dall’esterno, ovvero da strade e aree pubbliche.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini in forma singola o associata, i quali potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, che potrà essere esposta a partire dal 15 aprile ed almeno fino al 30 giugno, periodo entro il quale la commissione giudicatrice, nominata in seguito, dovrà effettuare la valutazione delle domande di partecipazione pervenute entro i termini. Si ricorda che le domande potranno essere inoltrate attraverso il modulo sotto riportato e scaricabile dal sito https://comune.senise.eu/ o disponibile presso i punti vendita di fiori e piante nel territorio di Senise entro le ore 14:00 del 15/05/2022 esclusivamente spedite a mezzo mail all’indirizzo mail certificato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

All’interno di tale mail, oltre al MODULO allegato, si dovranno indicare i dati del mittente e inserire nel campo oggetto la dicitura “Concorso SENISE FIORISCE 2022”. La valutazione sarà effettuata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 Giugno 2022, mentre i premi in denaro dei primi 5 classificati verranno assegnati nel mese di luglio. Per ogni altro dettaglio, compresi i criteri di assegnazione dei punteggi, si rimanda al Bando di Concorso presente nei punti vendita di fiori e piante, pubblicato sul sito internet istituzionale e qui sotto riportato. Ci auguriamo che a partecipare sia un gran numero di abitanti in quello che per questa prima edizione è una sorta di esperimento di coinvolgimento della cittadinanza nel processo di decoro urbano che speriamo possa inaugurare una tradizione per il futuro e ripetersi negli anni successivi con molte altre edizioni. Buona fortuna a tutti.