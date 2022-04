Rivolto a soggetti privati e del terzo settore, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria

La Giunta regionale, nella seduta del 14 aprile, ha approvato l'Avviso pubblico relativo ai fondi per l'attuazione dell'Investimento 2.2 (M1.C3) del PNRR "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Alla Basilicata il Ministero della Cultura ha assegnato oltre 10 milioni di euro per sostenere progetti di recupero e valorizzazione di edifici storici rurali (mulini ad acqua o a vento, frantoi, masserie, jazzi, scuole rurali, habitat rupestre, ecc.), di elementi della cultura, religiosità, tradizione locale (cappelle, chiese rurali, edicole votive, ecc.) nonché progetti di manutenzione dei paesaggi rurali. L'investimento è rivolto a soggetti privati e del terzo settore, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale.

"L'obiettivo dell'investimento - ha dichiarato l'assessore Latronico - è una preziosa opportunità per implementare buone pratiche di attenzione e fruizione del territorio rurale, scenario centrale nella costruzione del Piano Paesaggistico Regionale in quanto depositario di storia, di valori e di cultura identitaria della Basilicata. Per questo - conclude l'assessore Latronico - auspico che ci sia ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati per i quali è a disposizione il ricco quadro conoscitivo dei Beni Culturali e Paesaggistici predisposto dalla direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia e reso pubblico tramite il portale dedicato al PPR http://ppr.regione.basilicata.it<http://ppr.regione.basilicata.it/> alla sezione WebGis tutele". L'Avviso Pubblico per presentare le candidature dei progetti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata numero 18 (parte 1) del 16 Aprile 2022.