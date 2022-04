De Maria: Ho pregato l’assessore di allontanarsi per non votare o non firmare la delibera

Franca Gesualdi, assessore alle Politiche Sociali, Sanità, Politiche della famiglia, tutela degli animali del comune di Latronico è stata revocata dalla funzione dal sindaco Fausto De Maria. Una circostanza istituzionale e amministrativa senza precedenti, mai verificatesi in altri comuni. Per il primo cittadino, Fausto De Maria resta un atto dovuto. “Credo mai un assessore comunale - sottolinea Fausto De Maria, sindaco di Latronico, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - nella storia amministrativa del comune di Latronico, forse neanche in quella di altri comuni, abbia votato in giunta contro una delibera presentata dal Sindaco”.

Il provvedimento, però, può dare adito a diverse interpretazioni come un limitare la libertà di pensiero verso un assessore scelto da Lei. “Nella stessa giunta – continua Fausto De Maria – per dieci volte, in quasi due ore, ho pregato l’assessore di allontanarsi per non votare o non firmare la delibera altrimenti non avevo scelta se non quella di revocargli l’incarico. Alla fine l’assessore ha ribadito che voleva mettere il voto contrario per sottolineare fortemente il suo dissenso. Questo non è limitare il pensiero ma è soltanto correttezza istituzionale”.

Correttezza istituzionale certo. “Correttezza istituzionale e opportunità – continua Fausto De Maria - se non condivideva l’atto al massimo non firmava o non partecipava alla giunta stessa per dimostrare il dissenso legittimo, cosa che è accaduta anche negli anni passati nelle mie giunte”.

Ma di cosa stiamo parlando, qual era l’argomento oggetto della delibera? “Argomenti minimi- aggiunge Fausto De Maria – autorizzazioni di richieste di alcuni cittadini per istallazioni artistiche. Argomenti che mi portano a pensare ad atteggiamenti pretestuosi”.

Una vicenda a cui si può abbinare, probabilmente, la vicinanza della scadenza elettorale amministrativa? “Probabilmente – continua Fausto De Maria – queste cose le capiamo tutti, però a tutto si lega la correttezza istituzionale. In ogni caso mi corre l’obbligo di ringraziare l’assessore Gesualdi per il lavoro svolto in questi 5 anni”.

Ha in mente già il sostituto? “Per opportunità istituzionale – precisa Fausto De Maria – vicino alla scadenza elettorale terrò le deleghe dell’assessore Gesualdi”.

Sindaco esiste la possibilità di un terzo mandato da parte sua? “Non è escluso - conclude Fausto De Maria- sto valutando insieme con tutti gli amici. Completare le tante opere in cantiere come la sistemazione dei parchi giochi per bambini, sistemazione di strade e marciapiedi e tante altre cose sarebbe un risultato per me e il paese molto positivo”.

Oreste Roberto Lanza