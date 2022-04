Galella: il nostro impegno è proprio fare della Basilicata la prima regione a misura dei giovani

“Questo evento che celebra la Giornata mondiale della terra è una grande opportunità per ritrovare i più profondi valori della vita, far trionfare la pace, rinsaldare i legami tra i popoli ed inoltre offre un forte impulso a investire sui Giovani che sono la linfa più viva e preziosa della società. E il nostro impegno è proprio fare della Basilicata la prima regione a misura dei giovani con investimenti di qualità nei settori della scuola, del lavoro, della formazione, del turismo e dello sport”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale per lo Sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, Alessandro Galella, che oggi a Potenza ha partecipato in piazza Mario Pagano a Potenza all’evento dal titolo “Din, don, dan le campane del mondo per la pace”, promosso dalla Regione Basilicata in occasione della “Giornata mondiale della terra”.

Gli allievi dell’Istituto comprensivo “Torraca Bonaventura”, coordinati dalla maestra Ida Lo Pomo e dalla dirigente scolastica Marianna Catalano, si sono esibiti nel “Girotondo della pace e dell’amore per un mondo migliore”. Alle ore 12 sul sagrato della Cattedrale di San Gerardo, alla presenza dell’Arcivescovo di Potenza Mons. Ligorio, la scolaresca ha assistito al sacro suono dei bronzi del campanile di origini medioevali con un intenso momento dedicato all’ascolto emozionale delle campane.

L’assessore Galella ha inoltre annunciato che nell’ambito dell'accordo regionale 'Basilicata in Marcia per la Cultura' e del ‘Manifesto d'Amore per un Mondo Migliore’ la Regione ha programmato, con il coordinamento dell’architetto Tomangelo Cappelli, la creazione di un apposito Tavolo permanente per la nuova programmazione regionale che si riunirà il 4 maggio prossimo e vedrà protagonisti i giovani con le rappresentanze studentesche.

Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’occasione le scuole lucane di ogni ordine e grado sono state invitate ad organizzare una festa per sensibilizzare, attraverso il suono delle campane, all’’ascolto emozionale’ dei principi universali per destare le coscienze di tutte le popolazioni contro la guerra e le ingiustizie e per creare un mondo migliore, improntato su una visione epifanica dell’esistenza, sul rispetto delle persone e della natura e sull’armonia tra i popoli.

All’evento hanno partecipato anche il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo della Diocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo, la consigliera regionale Dina Sileo, delegata alle attività di promozione culturale della Presidenza della Regione, la consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi e Barbara Coviello dell’Ufficio scolastico regionale.