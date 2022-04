Gesualdi: “Allontanarsi dalla giunta è un modo ipocrita di affrontare la questione”

Martedì 19 aprile gli è stata notificata la revoca delle deleghe da Assessore da parte del Sindaco Fausto De Maria. L’ormai ex assessore Franca Gesualdi

responsabile di zona della camera sindacale UIL con studi economici, non perde tempo per chiarire la sua posizione contraria in merito ad alcune delibere approvate nell’ultima seduta di Giunta.

Un provvedimento che appare senza precedenti nelle vicende amministrative italiane, dove il Sindaco De Maria ha usato due termini: atto dovuto e atteggiamento pretestuoso.

“Il sindaco Fausto De Maria – precisa subito Franca Gesualdi, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione- nello scegliere gli assessori, con atto di nomina, mi ha scelta poiché vi è stata una fiducia reciproca ed una volontà di collaborazione da parte mia con scambio di idee e di volontà a tutela degli interessi di tutti i cittadini. Il decidere di revocare le mie deleghe è stato per il Sindaco un atto dovuto. Pretestuoso assolutamente No. Consideri che le proposte da decidere erano importanti per la comunità, in considerazione che gestiamo soldi dei cittadini”.

Torniamo al merito della questione. Tutto nasce su una delibera che per Lei non appariva prioritaria rispetto agli interessi veri del paese. Eppure la giunta De Maria ha fatto cose a dire di molti importanti per il paese. Se non la condivideva questa spesa che appare minimale perché non si è assentata. Avrebbe manifestato lo stesso il suo dissenso.

“La prima proposta riguardava un credito – sottolinea Franca Gesualdi - che il Comune vanta di 200.000Euro contro una società da oltre 10 anni. La soluzione era quella di una rateizzazione piuttosto morbida nei confronti della società quando si era già deciso precedentemente da tutta l'amministrazione la volontà di procedere in altro modo. È parso strano, a poco tempo dalle elezioni, decidere di usare una strada non comunicata precedentemente dal Sindaco e portata come proposta senza una consultazione con tutta la maggioranza. Appare minimale la scelta di una rateizzazione che dovrebbe terminare nel 2025?”.

Poteva allontanarsi dalla giunta manifestando il suo dissenso. “Allontanarsi dalla giunta – precisa Franca Gesualdi - è un modo ipocrita di affrontare la questione. Quando sarò una "comune" cittadina, potrò dire- aggiunge Franca Gesualdi - che era una scelta mai approvata dalla Signora Gesualdi. Perché consideri che una società che sia pubblica o privata, nel momento in cui vanta un debito nei confronti di un cittadino, lo chiede senza rateizzazioni o con l'invio di Equitalia o con il fermo amministrativo del veicolo”.

Dopo il provvedimento di revoca continuerà a stare in maggioranza con De Maria o ci saranno conseguenze?

“Siamo ormai alle battute finali per cui credo che poco importa. Mi sono sentito con il sindaco precisandomi che non mi considera all’opposizione”.

Per la prossima campagna elettorale si candiderà?

“Da tempo ho deciso che non mi sarei mai più candidata- conclude Franca Gesualdi – il chiarimento con Fausto c'è già stato, i rapporti politici e le divergenze di opinioni sono due cose distinte e separate, almeno dal mio punto di vista”.

Oreste Roberto Lanza