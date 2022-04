Ringrazio il Coordinatore regionale Marti, il collega Aliandro che mi ha preceduto e tutti i compagni di partito

Il consigliere regionale Pasquale Cariello è stato eletto capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Cariello, attivo e intraprendente nella politica regionale, specialmente nella sua area quella del metapontino, sta dimostrando tutta la sua capacità politica specialmente nell'interesse dei cittadini, con continui incontri e visite per ascoltare i problemi della gente.

”Con un pizzico di emozione e orgoglio posso ufficialmente comunicare di essere da oggi il neo capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Ringrazio il Coordinatore regionale Roberto Marti per la stima e fiducia riposte nella mia persona, il collega Gianuario Aliandro che mi ha preceduto e tutti i compagni di partito con cui da tre anni ho intrapreso questo percorso. Spero di esserne all’altezza, mi impegno da subito a dimostrarlo sul campo. Come sapete non c’è tempo da perdere ed i lucani hanno bisogno di risposte certe nel più breve tempo possibile. “Serve un uomo del fare?” Bene io ci sono.”

Claudio Sole