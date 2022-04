Sono state verificate le attività svolte e completate in coerenza con i contenuti del documento programmatico

Si è svolto ieri un incontro tra l'assessore regionale all'Ambiente, Territorio ed Energia Cosimo Latronico, la dirigente generale Liliana Santoro e la struttura tecnica di direzione per monitorare le fasi ed i tempi di redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Nell'incontro sono state verificate le attività svolte e completate in coerenza con i contenuti del documento programmatico approvato con DGR n 332/2020; in particolare la fase di conoscenza dei beni paesaggistici e culturali disponibile già da tempo sul portale dedicato al PPR, le attività in corso, in particolare la composizione delle fasi analitiche ed interpretative dei caratteri degli ambiti di paesaggio, l'atlante e le cartografie tematiche in completamento ed in particolare la carta della capacità d'uso del suolo già validata dal Comitato Tecnico Paritetico (CTP) nella seduta del 1 marzo scorso.

L'assessore Latronico sottolinea che nella prossima seduta sottoporrà alla Giunta regionale l'approvazione dei documenti licenziati favorevolmente dal CTP nell'ultima riunione e che darà impulso alla definizione di questo importante strumento di governo del territorio. Nell'incontro sono state, infatti, programmate sia le prossime riunioni del CTP (nell'immediatezza per metà maggio sarà convocato un nuovo incontro) sia quelle per l'approfondimento della proposta normativa di piano oltre all'attività di partecipazione. "L'intento - sostiene Latronico - è portare all'attenzione della Giunta regionale, nell'estate, l'impostazione complessiva del PPR al fine di avviarne successivamente l'iter di adozione".