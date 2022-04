Send by email

L'incontro si terrà online venerdì 29 aprile alle ore 15.30 ed è dedicato a tutte le organizzazioni aderenti al Forum

Venerdì 29 aprile si terrà un webinar per raccogliere proposte finalizzate alla modifica della legge regionale del 2000 istitutiva del Forum dei Giovani. Nell'ambito delle iniziative per l'Anno europeo dei Giovani, la Regione Basilicata invita al confronto tutto il Terzo settore allo scopo di raccogliere proposte migliorative per il Forum regionale dei Giovani: l'organo consultivo di rappresentanza dei giovani istituito ai sensi del comma 1 art. 5 Legge Regionale n° 11 del 25 febbraio 2000.

L'incontro si terrà online venerdì 29 aprile alle ore 15.30 ed è dedicato a tutte le organizzazioni aderenti al Forum: associazioni studentesche; associazioni giovanili di volontariato; organizzazioni giovanili di partito; organizzazioni giovanili espressioni di sindacato; associazioni culturali giovanili; associazioni ambientaliste giovanili; associazioni sportive di giovani; associazioni giovanili delle minoranze etniche; associazioni giovanili a carattere religioso; purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale. Interverranno: Vito Bardi - Presidente della Regione Basilicata; Gianpiero Perri - consigliere scientifico Presidente; Giusy Lo Vecchio - Dipartimento Attività Produttive Regione Basilicata; Alfonso Morvillo - direttore generale programmazione Regione Basilicata; Francesco Paolo Di Ginosa -direttore generale Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento. Per partecipare al webinar è sufficiente richiedere il link di partecipazione inviando una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.<mailto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.