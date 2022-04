Tre giorni di promozione della Basilicata green nel capoluogo pugliese

Dal 29 aprile al 1 maggio in piazza del Ferrarese a Bari si terrà una serie di iniziative per promuovere la Basilicata verde. L'evento, organizzato a Bari dall'APT - Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e presentato oggi a Bari, si chiama "Basilicata free to move" e ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei cinque parchi lucani: Pollino, Appennino Lucano-Val D'Agri-Lagonegrese, Vulture, Murgia materana e Gallipoli Cognato. Nelle tre giornate si alterneranno appuntamenti teatrali, musica elettronica e jazz in occasione della giornata mondiale del jazz dell'Unesco, degustazioni di prodotti tipici lucani.

"La Basilicata con Bari e la Puglia ha una storia sedimentata di relazioni - ha detto l'assessore lucano all'Ambiente, Cosimo Latronico - . In queste giornate saranno ulteriormente rilanciate le bellezze naturalistiche, i parchi lucani, che appartengono geograficamente anche alla Puglia. E' la conferma di una grande alleanza attorno ai temi ambientali, che rappresentando un'offerta turistica alternativa, anche destagionalizzata, che dopo le restrizioni pandemiche è anche più richiesta". "Matera capitale europea della cultura nel 2019 - ha ricordato Latronico - è stata un'esperienza straordinaria non solo per la Basilicata, anche per la Puglia. Ora questa alleanza va consolidata. Puglia e Basilicata hanno la possibilità di presentarsi all'Europa e al mondo con le loro grandi capacità attrattive". "Questa iniziativa si inserisce nel solco di un protocollo d'intesa siglato tempo fa tra città di Bari e Matera, due città sorelle - ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro - , per saldare questo legame tra due regioni vicine, perché crediamo che l'alleanza sia una strategia vincente. Il prossimo passo è l'alleanza con Napoli, nella speranza che ci sia presto il treno diretto".