Un incontro con l’assessore Merra e il direttore dell’Anas Scalamandrè

SS7 Ferrandina –Matera, arteria importante per unire in sicurezza il Tirreno all’Adriatico. Un’opera diventata da tempo necessaria per togliere dall’isolamento Matera e tutta la provincia. Una struttura che potrà collegare Matera con l’asse Basentana e di raccordo autostradale 5 (RA5) da cui si dirama l’autostrada A3 attraverso lo svincolo Potenza- Sicignano degli Alburni. Alla fine il risultato sarebbe più turisti più economia per l’intero territorio interessato. Un incontro fissato quest'oggi a Matera con l’assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra, Piero Marrese, Presidente della provincia di Matera, Francesco Mancini, sindaco di Pomarico e consigliere provinciale con delega Trasporto e viabilità e Antonio Scalamadrè della direzione, progettazione e realizzazione dell’Anas.

Progetti in corso e strategie attuali per avviare la realizzazione; in ballo ci sono i fondi del Pnrr, movimentando oltre 400 milioni di euro questa la cifra indicata, a ottobre scorso, dall’assessore alle infrastrutture Donatella Merra. L’incontro di Matera è un passaggio importante per la chiusura del progetto che prevede la realizzazione di ben 4 corsie. Un incontro voluto fortemente dal sindaco di Pomarico Francesco Mancini, consigliere provinciale con delega ai trasporti e viabilità. “Ho ritenuto programmare questo incontro per sollecitare l’Anas a mettere sul tavolo il progetto esecutivo unico tassello mancante perché possano iniziare i lavori entro il 2023. Per fare questo è necessario che entro quest’anno tutte le carte siano al posto giusto”.

Un’opera importante oserei dire strategica per il territorio materano ma anche per l’intera Basilicata. “La Matera – Ferrandina con circa 13 mila passaggi giornalieri risulta l'arteria più trafficata della nostra Regione e rappresenta una strada fondamentale per il nostro territorio. Per questo merita un’infrastruttura che possa dare la possibilità all'economia, allo sviluppo, al turismo, alle imprese opportunità importanti che dettano i tempi che stiamo vivendo. Dopo l’ennesima conferma degli ultimi mesi che finalmente la ferrovia si farà ora l’impegno per la realizzazione di questa arteria. “Magari aspettando che si possa anche chiudere la questione aeroporto, ricordando che una cosa non deve assolutamente escludere l'altra. Il nostro territorio merita di più e le infrastrutture rappresentano una leva importante sotto tutti i punti di vista”.

Oreste Roberto Lanza