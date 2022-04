Potenza, Sant'Angelo Le Fratte ed Albano di Lucania per presentare il progetto “Innovagro Plus”

Potenza, Sant'Angelo Le Fratte ed Albano di Lucania, sono state protagoniste giovedì 28 e venerdì 29 aprile, dell’iniziativa “L’internazionalizzazione delle aziende e la forza delle Reti per una maggiore Cooperazione territoriale” Agrofood e Turismo per lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente. Nella Sala Consiliare di Piazza Mario Pagano, due giorni per presentare il progetto “INNOVAGRO Plus” con l’intervento di dieci delegazioni straniere, stakeolders regionali e italiani con la indicazione dei progetti locali e transnazionali che a livello europeo vedono la Provincia in prima fila. Presenti, quale partenariato di progetto: Chania Chamber Of Commerce And Industry (CCCI), Grecia (Capofila) Region Of Crete (Crete), Grecia, Technical University Of Crete (TUC), Grecia, Network Of The Insular Chamber Of Commerce And Industry Of The European Union (Insuleur), Grecia, Provincia Di Potenza, E-Institute, Institute For Comprehensive Development Solutions (Ezavod), Slovenija, Conferderazione Italiana Agricoltori (Cia), Chamber Of Commerce And Industry Of Serbia (Ccis), Serbia, e l’Università Degli Studi Della Basilicata (Unibas).

L'obiettivo specifico dell’evento di promozione transnazionale è stato quello di fare rete, anche attraverso l’uso di piattaforme digitali, per lo sviluppo eno-gastronomico e turistico strategico di un territorio che si sposa perfettamente con l’indirizzo programmatico dettato dal Piano Strategico del Turismo (PST), di durata di sei anni (2017-2022) elaborato dal Comitato Permanente di promozione del turismo, con il coordinamento della direzione generale turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MiBACT, che da tempo ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese Italia. In uno scenario attuale di un’economia globalizzata la spinta lo sviluppo e la crescita delle aziende passa attraverso una strategia di business in grado di implementare un processo di crescita, innovazione e sviluppo locale, valorizzando le competenze e la qualità dei servizi. In questa ottica la Provincia di Potenza, attraverso una propria strategia definita #weResilient sostiene sempre di più il concetto di turismo sostenibile inteso come: “modello di offerta turistica attenta alla tutela delle risorse naturali, alla promozione di effettivi benefici economici per le popolazioni locali e al rispetto delle peculiarità socio-culturali della destinazione”.

Il turismo si avvale infatti del territorio inteso come l'insieme dei segni che la natura e la storia hanno inciso sui suoi confini, contribuendo positivamente allo sviluppo socio-economico e culturale. Uno sviluppo incontrollato può, però, portare a fenomeni di degrado ambientale della cultura e delle tradizioni locali. Per cui è necessaria una continua verifica di coerenza tra i benefici che derivano dalla “pratica turistica”. Questo l’aspetto importante sottolineato dagli interventi istituzionali di Rocco Guarino, Presidente della provincia di Potenza, dell’assessore comunale Stefania D’Ottavio, Rocco Giubileo Presidente dell’Unione Regionale dei Cuochi Lucani e Beniamino Murgante dell’Unibas. Relazioni dei paesi esteri intervenuti sono state di Dimitris Mountakis e Vassily Soumadis. Nel pomeriggio l’incontro si è spostato a Sant’Angelo Le Fratte ospiti del Sindaco Michele Laurino e ad Albano di Lucania.

