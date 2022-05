Braia: "Indignato per la volgarità di Leone, chieda scusa alla Merra oltre che ai cittadini lucani"

"Una battuta goliardica che non ha altri significati": lo ha detto il consigliere regionale della Basilicata, Rocco Leone (FdI), dopo le reazioni ad una sua frase sessista, pronunciata oggi durante una riunione dell'assemblea, a Potenza. "Ribadisco il mio rispetto verso tutte le donne - ha aggiunto Leone - come dimostra la mia vita e la mia carriera professionale e verso il consiglio regionale della Basilicata, che è il massimo consesso democratico della nostra Regione".

La frase ha provocato la reazione indignata del centrosinistra e di diverse organizzazioni, tra le quali i sindacati e la Commissione regionali pari opportunità che ne hanno chiesto le dimissioni. “Sono imbarazzato, indignato, sorpreso e inorridito per quello che purtroppo ho ascoltato molto da vicino. La frase mi ha sorpreso per la gravità del suo significato e per la superficialità con cui è stata pronunciata, tanto che con esplicita gestualità mi sono letteralmente vergognato e ho rimandato al suo posto un Leone che definire inadeguato equivale a fargli un complimento. Sta facendo il giro dei social il video con le frasi sessiste dell'ex assessore alla Salute oggi consigliere Leone, indirizzate all'assessora Donatella Merra, a cui va la nostra totale solidarietà per l’offesa ricevuta come donna e come rappresentante delle istituzioni. Pertanto, stigmatizzo nel modo più assoluto la inadeguata e inappropriata frase, sia al contesto istituzionale di cui siamo rappresentanti che al modo vergognoso, irrispettoso e volgare di rivolgersi alla collega e alla donna." Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva.

Per la consigliera Dina Sileo un gesto da condannare: "Condanno fermamente qualsiasi forma di mancanza di rispetto ed educazione. Questo vale per quanto accaduto oggi e per tutti i comportamenti subdoli che si consumano ogni giorno silenziosamente".