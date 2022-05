Sentiamo il dovere di chiedere le dimissioni del consigliere Rocco Leone

"Quello che è avvenuto in Consiglio regionale è orribile e deplorevole. Il consigliere Leone farebbe bene a dimettersi dopo aver chiesto scusa all’assessora Merra". Lo dichiara Angela Blasi portavoce del Forum delle Donne di Articolo Uno Basilicata. "Un atteggiamento ed un lessico offensivo e sessista come quello del già assessore non può esistere e tantomeno trovare spazio nella massima Assise regionale. Ha offeso le donne, la Regione che dovrebbe rappresentare ed il ruolo che ricopre. L’ironia sessista, i sorrisini di chi lo ha ascoltato in anteprima sono la peggiore espressione di un tempo in cui il rispetto umano non trova spazio.

Come Forum delle donne di Articolo Uno sentiamo il dovere di chiedere le dimissioni del consigliere Rocco Leone, da cui non ci sentiamo rappresentate, di chiedere al Presidente Cicala di prendere una posizione rispetto la vicenda, data la sua funzione istituzionale, ed ai consiglieri e consigliere presenti che non hanno trovato il modo di redarguirlo in tempo reale di chiedere anche essi scusa alla assessora ed a tutte le donne lucane. Non ultimo chiediamo alla Presidente Giorgia Meloni, unica donna leader di partito in Italia, se davvero pensa di poter realizzare il suo programma di Governo, al cui primo punto ci sono le donne, con questa classe dirigente. Quello che è avvenuto non deve capitare mai più e la condanna di tale atteggiamento deve non solo essere da monito, ma rappresentare seria presa di posizione rispetto ad atteggiamenti sessisti e poco rispettosi nei confronti delle donne. Leone deve dimettersi".