Primo maggio di impegno e dedizione nel lavoro, l’augurio del consigliere

Una celebrazione di tutti, senza colore politico, senza appartenenze – è stato questo il senso del primo maggio del consigliere Piergiorgio Quarto e del suo augurio ai lucani che lavorano ed ai tanti ancora in cerca di un’occupazione, ricordando la frase di Papa Francesco che recita: “perché a nessuna persona manchi il lavoro e tutti siano giustamente pagati, possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo”. “L’emergenza umanitaria internazionale sta prevalendo sulle nostre coscienze di uomini prima che di lavoratori, ma è del tutto evidente che le ripercussioni sulla nostra economia stanno mordendo su classi di lavoratori già fortemente provate dalla pandemia – afferma il consigliere - Penso ai balneari, penso agli agricoltori, penso alle partite Iva, penso ai professionisti, categorie vessate più di altre dalle chiusure e dalle restrizioni che oggi sembrano trovare un allentamento, ma che continuano a misurarsi con una crisi importante del settore energetico, con un aumento gravosissimo del costo delle materie prime e con delle scelte politiche nazionali ed europee che non alleviano ma aggravano l’incertezza dei lavoratori rispetto al proprio futuro.

In questi giorni ci troviamo impegnati come istituzioni regionali ad approvare il bilancio che ricomprende un significativo impegno di risorse imputate ai fondi del Pnrr, e soprattutto ci troviamo a delineare i piani attuativi del Piano strategico regionale. Immagino che questa debba e possa essere la risposta che ognuno di noi, in qualità di esponente dell’assise regionale, da alla platea dei lavoratori lucani, alle prese con problemi importanti e alla ricerca di risposte concrete. Credo che all’emergenza economica, si risponda con la dedizione e l’attenzione al lavoro che ci è stato chiesto di svolgere con il mandato elettorale – conclude - rinnovo il mio forte impegno all’ascolto, alla concertazione ma più di tutto al lavoro, che spero si sostanzi con la rapidissima approvazione del Bilancio regionale.