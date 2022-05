Send by email

Dopo quello che è accaduto oggi nel consiglio regionale. "I lucani e le istituzioni meritano rispetto

La giornata che si è conclusa ha segnato duramente la vita amministrativa di questa Regione e il mio percorso istituzionale. Mi guardo indietro e vedo tante occasioni mancate, occasioni che forse non torneranno più e che pesano come un macigno sulla mia coscienza, da lucana prima ancora che da consigliere regionale.

Le nomine, gli incarichi, le deleghe non mi appassionano se rappresentano solo un vessillo del quale fregiarsi. Troppe sono le scatole vuote che nessuno ha interesse a riempire di leggi, riforme e provvedimenti. Il tempo non è una variabile neutra per chi vive nella vita reale, quella nella quale i problemi chiedono soluzioni.

𝐇𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢, per questo domani darò comunicazione ufficiale al Presidente Bardi.

Gli operatori che ho incontrato, guardato negli occhi e con i quali ho costruito percorsi meritano rispetto. Le istituzioni meritano rispetto. I lucani meritano rispetto!