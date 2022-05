Attacco di Cifarelli e Adduce sulla situazione della sanità in regione

"Come al solito il Pd la butta in bagarre, facendo inutili allarmismi e guarda caso, attaccandoci per quanto riguarda la carenza di personale! Incredibile!" Lo scrive con un post su Facebook il consigliere regionale della Lega Pasquale Cariello. "Dopo il nostro insediamento in Giunta è arrivata la Pandemia: il Coronavirus ha bloccato tutto, paralizzando l’apparato sanitario e questa non è certo colpa dei medici o della coalizione di Centrodestra.

Scemata l’emergenza, abbiamo subito pensato ad organizzare un Piano assunzioni per migliorare tutta la situazione, del personale medico, paramedico ed amministrativo. Ci auguriamo che con l’aumento di personale previsto nel nuovo Piano Sanitario le liste d’attesa diminuiscano sempre di più per permettere a tutti di restare a curarsi in Basilicata. Caro Cifarelli, caro Adduce...dopo 25 anni di governo del Centrosinistra, fate un po' di mea culpa per capire come mai i lucani hanno giudicato negativamente il vostro operato?"